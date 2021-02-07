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فن

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لابنة عمرو دياب

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت نور عمرو دياب مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت نور دياب في الصورة باطلالة جرئية، حيث ارتدت هاف استومك شفاف من لوسط، وجاكيت، وتسريحه شعر بسيطة.

نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.
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