بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لابنة عمرو دياب

نشرت نور عمرو دياب مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت نور دياب في الصورة باطلالة جرئية، حيث ارتدت هاف استومك شفاف من لوسط، وجاكيت، وتسريحه شعر بسيطة.





