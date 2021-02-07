بعد تسجيلها صفر حالات.. شاهد نقيب المرشدين السياحيين يعلن خلو الغردقة من كورونا

علق بشار أبو طالب، نقييب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر ، على وصول أول رحلة سياحية من المانيا بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا ، موضحا أن هناك استقرار كبير في الأوضاع بالمدن السياحية ، بفضل مجهودات الدولة المصرية ، منذ بدء الجائحة .





وكشف بشار أبو طالب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن الغردقة تعلن خلوها من كورونا ، وتسجل صفر حالات ، مما يبعث برسالة اطمئنان للسياح.





وأوضح أن المانيا قوة كبيرة بالاتحاد الأوروبي ، ورجوع السياحة معها ، قوة كبيرة للسياحة ، معقبا : " أناشد المسؤولين بالتأكيد على أن الغردقة خالصة من كورونا " .





ولفت إلى أن هناك التزام تام بالإجراءات الاحترازية ، إلى جانب الكثافة السكانية القليلة ، والتي كان لها مردود قوي ، في التخلص من الجائحة .





وتابع : الأنشطة البحرية علاج نفسي وفيروسي ساهم في التخلص من الجائحة ، وسيكون هناك توافد كبير من السياح الفترة المقبلة .



