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فن

مجدي الهواري: الناس انبهرت بمسرحية الملك لير بقدر game of thrones

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:21 م
مجدي الهواري
مجدي الهواري
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شروق ابراهيم
حلّ المخرج مجدي الهواري ضيفًا على موقع صدى البلد من اجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين.

وقال مجدي الهواري: "عندما عرضت على الفنان الكبير يحيى الفخراني فكرة مسرح كايرو شو وعندما تحدثنا عن فكرة تقديم مسرحية ملك لير في كايرو شو شعر في البداية انني قلق ولكني وعدته اني سأعيد تقديم مسرحية ملك لير بشكل مختلف ومبهر وشعرت بنظرة ثقة في عينيه".

واضاف: "وجود أطفال ومراهقين وشباب ضمن جمهور مسرحية الملك لير رغم انها مسرحية كلاسيكية وتقدم باللغة العربية الفصحى دلالة على ان الجمهور تغير فكره، وان الشباب وجدوا في الملك لير الصورة والابهار التي شاهدوها في مسلسل " game of thrones". 

وتابع مجدي الهواري :" كانت مخاطرة اعادة تقديم مسرحية الملك لير بعد مرور 15 عاما على عرضها بالمسرح القومي وعرضها في كايرو شو كانت مفاجأة لان طبيعية المسرح وشكله مختلف عن المسرحيات الكلاسيكية".
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