النائبة ريهام عبد النبي تطالب وزير الاتصالات بتطوير مكاتب البريد بأسوان

علّقت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، على بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، قائلة، إن هناك مشاكل للعاملين بقطاع الاتصالات فى محافظه أسوان والتي تتمثل في عدم حصول العاملين المعينين بعد تاريخ 2003 على البدل النقدى وبدل الإقامه.





وأضافت "عبدالنبي" في كلمتها أمام الجلسة العامة، أن عمال وموظفى الهئية القومية للبريد بمحافظة أسوان يستغيثون من عدم صرف بدل الوجبه منذ شهر نوفمبر 2019 على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ تمكنهم من صرف مستحقاتهم، مشيرة إلى عدم تطبيق لائحة العاملين وهيكله الأجور الجديد إلا لصالح الإداره العليا وتم تطبيقها منذ عام 2017 بأثر رجعى لصالحهم منذ عام 2015.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عدم توافير الكابلات اللازمة لإزلة الأعطال والتركيبات الجديدة مما يؤدى الى توسيع قائم الانتظار لمن يطلبون الخدمة.





وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: لماذا لا يتم تطوير مكتب البريد بقري ومركز إدفو؟ وأيضًا توسعة مكتب بريد المساكن الشعبية بمدنية إدفو وتحسين الشبكات بهذا المكتب، وذلك لتجويد الخدمة نظرًا لتوسع نطاق الخدمة فى هذه المكاتب.