كبار الخبراء في العالم يشاركون بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة .. فيديو

عرض برنامج "صباحك مصري"، عبر فضائية "إم بي مصر2" تقريرا، عن مؤتمر" مصر تستطيع بالصناعة" ؛ لبحث التحديات التي تواجه الصناعات المصرية بمشاركة 4 وزراء.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة ، إن المؤتمر عقد جلسات حوارية مع خبراء صناعة الغزل والنسيج بالخارج ، وخبراء صناعة السيارات ، مؤكدة أن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تخدم الدولة في دعم قطاع الصناعة .





فيما قال الدكتور هشام توفيق ، وزير الدولة لقطاع الأعمال ، إن الجلسة كانت مفيدة ، وتناولت قضايا رئيسية للدولة.





وأكدت الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة الدولة للتجارة والصناعة، إن المؤتمر يأتي في إطار البيئة التشريعية والبنية التحتية المشجعة، وتوافر الأراضي الزراعية، مما يجعل مصر بيئة صالحة للنمو الصناعي.



