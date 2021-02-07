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كبار الخبراء في العالم يشاركون بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة .. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:14 م
مؤتمر مصر تستطيع
مؤتمر مصر تستطيع للصناعة
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباحك مصري"، عبر فضائية "إم بي مصر2" تقريرا، عن مؤتمر" مصر تستطيع بالصناعة" ؛ لبحث التحديات التي تواجه الصناعات المصرية بمشاركة 4 وزراء.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة ، إن المؤتمر عقد جلسات حوارية مع خبراء صناعة الغزل والنسيج بالخارج ، وخبراء صناعة السيارات ، مؤكدة أن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تخدم الدولة في دعم قطاع الصناعة .

فيما قال الدكتور هشام توفيق ، وزير الدولة لقطاع الأعمال ، إن الجلسة كانت مفيدة ، وتناولت قضايا رئيسية للدولة.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة الدولة للتجارة والصناعة، إن المؤتمر يأتي في إطار البيئة التشريعية والبنية التحتية المشجعة، وتوافر الأراضي الزراعية، مما يجعل مصر بيئة صالحة للنمو الصناعي.

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