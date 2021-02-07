«الزراعة» تصدر تقريرًا حول أنشطة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف في يناير الماضي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد انشطة المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.





وأوضح الدكتور أشرف هاشم مدير المركز أنه تم قبول طلبات تسجيل 599 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها، فضلا عن الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار إستمارات تسجيلهم.





وأضاف مدير المركز أنه تم قبول طلبات تسجيل 362 مخصبًا زراعيًا لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها، كذلك الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 181 مخصبا زراعيا وإصدار إستمارات تسجيلهم و تحليل عدد 1201 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين.



