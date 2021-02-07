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أخبار البلد

«الزراعة» تصدر تقريرًا حول أنشطة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف في يناير الماضي

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد انشطة المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح الدكتور أشرف هاشم مدير المركز أنه تم قبول طلبات تسجيل 599 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها، فضلا عن الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار إستمارات تسجيلهم.

وأضاف مدير المركز أنه تم قبول طلبات تسجيل 362 مخصبًا زراعيًا لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها، كذلك الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 181 مخصبا زراعيا وإصدار إستمارات تسجيلهم و تحليل عدد 1201 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين.

وأشار إلى أنه تم خلال يناير الماضي، تحليل عدد 727 عينة علف دواجن وعدد 175 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما وإستقبال وفحص عدد 480 شحنة مخصب زراعي مستورد وإستقبال، فضلا عن فحص عدد 512 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 9 شحنات أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير، كما تم عمل التحاليل اللازمة لعدد 78 تجربة تشغيل بعدد (226) عينة وذلك لإصدار التراخيص اللازمة لمصانع التشغيل.
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