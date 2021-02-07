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مرأة

شهي و لذيذ.. طريقة عمل قرع عسل بشاميل

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:01 م
طريقة عمل قرع عسل
طريقة عمل قرع عسل بشاميل
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هاجر هانئ
قرع عسل بشاميل من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الطرق و أقل المكونات، حيث قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل قرع عسل بشاميل في المنزل.


مقادير قرع عسل بشاميل
قرع عسلي مسلوق ومهروس
جنزبيل مفروم 
عسل أبيض 
جوزة الطيب 
قرنفل بودرة 
قرفة 
فانيليا 
كريمة 
سكر 
لبن 
دقيق 
زبدة 
لوز للتقديم

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طريقة تحضير قرع عسل بشاميل
-يخلط القرع المسلوق المهروس مع السكر حسب الرغبة
-يضاف القرنفل وجوزة الطيب والقرفة والزنجبيل والفانيليا ويقلب كل الخليط على النار
-يوضع الخليط في بايركس

للبشاميل
-يشوح الدقيق في الزبدة المذابة على النار
-يرفع الخليط من على النار ويضاف اللبن على مراحل مع التقليب
-يوضع الخليط على النار مرة أخرى ويقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام
-يضاف خليط البشاميل على خليط البطاطا في بايركس
-يوضع في الفرن حتى تمام النضج
-يحمر اللوز في القليل من الزبدة على النار
-يضاف عل الوجه للتزيين وتقدم

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