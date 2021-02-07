الضربة الأولى لـ سالاس.. تشكيل وادى دجلة لمواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن التشيلي سالاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة،
عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد
السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:-
في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
خط الدفاع: ابراهيم ريعو، محمود مرعي، إيهاب المباركي ، كريم الدبيس
خط الوسط: احمد سعيد، محمد عبد العاطي، محمد هلال
خط الهجوم: حسام عرفات ، جورجينيو، صلاح أمين .
وتعد مباراة اليوم هى الأولى للفريق الدجلاوى تحت قيادة مدربه التشيلي سالاس .