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أستاذ إدارة: مكالمة الرئيس هدفها إظهار حجم التحديات التي تواجه الدولة

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:34 م
أستاذ الإدارة الاستراتيجية
أستاذ الإدارة الاستراتيجية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أحمد جنيدي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إن مداخلة الرئيس أمس على الهواء مع الإعلامي عمرو أديب فى غاية الأهمية  ، حيث كان لهذه المكالمة شقين .
 
وأضاف " جنيدي " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الان ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الشق الأول هو حرص الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية لتنمية جميع المجالات.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لعمل تنمية اجتماعية وسياسية وبشرية، والشق الثانى من المكالمة هو اظهار للرأى العام حجم التحديات التى تواجهه الدولة فى تحقيق هذه التنمية .

وأكد جنيدي، أن الرئيس ركز على مشكلتين من وجهه نظرنا وهى تعتبر من أهم المعوقات لعملية التنمية وهم البناء العشوائي والمخالفات والتركيز أيضا على قضية الزيادة السكانية التى تعتبر مشكلة مصر الأولى .
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