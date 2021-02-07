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استشاري تنمية بشرية يوضح بعض النقاط التي تشجعك على الشيفت كارير.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:30 م
استشاري التنمية البشرية
استشاري التنمية البشرية
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نورهان رأفت
قال الدكتور رأفت يوسف ، استشاري التنمية البشرية ، إن تطوير الذات من أفضل الطرق ، والتي من خلالها يتمكن الشخص من الرد على أعدائه ومنافسيه. 

وأضاف الدكتور رافت يوسف ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إمن بي سي مصر2" ، أنه من الضروري أن يكتشف الإنسان شغفه ، من بعد تخرجه من خلال العمل في أكثر من مجال لفترات قصيرة ، وحتى يجد نفسه في أحدهم .

وأشار إلى أن "الشيفت كرير " يتوقف على أن يكون المجال الأخر يتمتع ببعض الميزات ، منها أن يتوافق مع الشغف والإمكانيات ، ويحقق مقابل مادي أفضل .
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