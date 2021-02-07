برلمانى: ليس هناك رقابة من الجهاز القومي.. وشركات الاتصالات "استحلوا فلوس المواطن"





اكد النائب هاني اباظه عضو مجلس النواب ان الجزء الرقابي علي شركات الاتصالات غير موجود بالمره ، "والشركات بتعمل في المواطن كل حاجه استحلوا فلوس المواطن نحتاج رقابه شديده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".





وشدد علي ضرورة وجود مكتب بريد بكل قري ، قائلا: "اللي بيروحو البريد هما اصعب ناس ، ومنهم اللي ماشيين علي كراسي لابد من وجود بدائل كسيارات جواله ، لصرف المعاشات للتخفيف عن اهالينا".





وتساءل اباظة في تعقيبه علي بيان وزير الإتصالات امام البرلمان ، عن استراتيجيه الوزارة للتواكب مع الجيل الخامس والسادس 5G ، قائلا:"امتي نتنهي من الرقمنه ولابد من تطوير شامل في سرعات الانترنت متي تنتهي شبكة الربط الالليكتروني ، مشددا علي ضرورة عودة كباين التليفونات في الشوارع بالعملات الفضية.





وتابع اباظة: "احنا بعاد شويه عن العالم المتحضر والمنتج النهائي اللي واصل للمواطن فيه فراغ بين المنتج والمواطن الخدمه لاتصل بشكل جيد

ونعاني في القري فقيره جدا خاصة ان منظومه التعليم تعتنمد علي التكنولوجيه تليفون البيت معدوم كله بيشتغل بالتليفونات الموبالي ولابد ان يكون الجهد محتاجينه يوصل للمواطن".