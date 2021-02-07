ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تامر عبدالحميد لـ مرتضى منصور: كلمة الحق تنتصر في النهاية

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:49 م
تامر عبدالحميد
تامر عبدالحميد
Advertisements
عبدالله هشام
وجه تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق رسالة إلى مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق بعدما قضت المحكمة الإدارية برفض طعنه حول قرار تجميد مجلس الإدارة .

وكتب تامر عبدالحميد ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : دور في التاريخ واقرأ الحكاية كلمة حق بتنتصر في النهاية.

وقضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة: مخالفات الزمالك كانت واضحة قبل نهائي القرن.. واخترنا الوقت المناسب للإعلان

مرتضى منصور يطعن على قرار حل مجلسه

القضاء الإداري يؤجل دعوى تجميد مجلس إدارة الزمالك لـ 3 يناير

بعد إحالة قضيته لـ النقض.. مرتضى منصور بمجلس الدولة اليوم

7 فبراير الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار "الرياضة" بتجميد مجلس إدارة الزمالك

بعد قليل .. الحكم فى طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لابنة عمرو دياب

الكويت تكشف موعد الانتهاء من تطعيم مواطنيها بقاح كورونا

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

غادرت على الفور.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها بسبب وزنها الزائد

Advertisements

بخلاف بي إن سبورت.. قناة عربية تعلن إذاعة مباراة الأهلى والبايرن مجانا

طلب جديد بالرحيل .. الأزمات تحاصر بيراميدز وتهدد مسيرته فى الدوري

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

خالد الغندور: الأهلي يخسر أمام بايرن ميونيخ.. وهذه نصيحتى لـ موسيماني

شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي

إحنا بطل إفريقيا .. تصريح قوى من الشناوى بشأن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

هل تعرض البافاري لمؤامرة؟.. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة الأهلي

بعد التشهير به.. شريف إكرامي يتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي

القطبان إيد واحدة.. الزمالك: سنشجع الأهلي فى مباراته التاريخية أمام بايرن ميونيخ

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

مدرب المنتخب الأولمبي: الأهلي سيفوز على بايرن ميونيخ بهدفين لـ مروان محسن

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها