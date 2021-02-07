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رياضة

محمد الشناوي يرتدي الطاقم الأصفر أمام بايرن ميونيخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:46 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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عبدالحكيم ابو علم
يرتدي محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الطاقم الأصفر كاملا في المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة. 

وكان الشناوي قد حضر اليوم المؤتمر الصحفي  الخاص بمباراة بايرن ميونيخ، وأكد أن الأهلي جاهز لمواجهة بطل أوروبا، وتقديم عرض قوي ومتميز يليق ببطل إفريقيا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر: «بالتأكيد ستكون مباراة مهمة وقوية أمام بطل أوروبا، ولكن في الوقت نفسه نحن أبطال إفريقيا، وجميع لاعبي الأهلي جاهزون نفسيا، وقادرون على تقديم مستوى متميز يليق بنادي القرن وممثل القارة الإفريقية والكرة المصرية».

وأوضح أن لاعبي الأهلي جاهزون على الصعيد النفسي للمباراة بعد الجلسات المتعددة التي تم عقدها خلال اليومين الماضيين.

وقال: «نسير وفق نظام محدد في الاستعداد للمباراة، ونحترم جميع منافسينا بغض النظر عن الأسماء».

وأشار إلى أن الجميع يتطلع لتقديم مستوى متميز في مباراة الغد أمام بايرن ميونيخ الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين في جميع المراكز.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم مباراة قوية، وسيقاتلون غدًا أمام بطل أوروبا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تساند الفريق وتدعمه في كل مكان.
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