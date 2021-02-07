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فن

موجز السوشيال ميديا.. سوسن بدر: مبعرفش أتصور.. وأحمد حسن يبعث رسالة لـ مصطفى محمد

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:20 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
يقدم موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

بعث اللاعب المعتزل أحمد حسن لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق رسالة للاعب مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى رسالة.


نشرت الفنانة سوسن بدر صورة  لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 


نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فى الصورة من تصوير مسلسل لؤلؤ برفقة مى عمر.


نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

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