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أخبار البلد

عضو لجنة الصحة بالبرلمان يطالب هالة زايد بمواجهة تطبيقات بيع الأدوية عبر الإنترنت

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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محمد غالي
طالب الدكتور كريم بدر حلمى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ببذل مزيد من الجهد لمواجهة التطبيقات الإلكترونية التى تبيع أدوية مجهولة المصدر ومجرمة قانونا عبر الإنترنت، مشيدًا بدور الوزارة الفعال فى مواجهة هذه التطبيقات وطالبها بالمزيد من الإجراءات.

وأكد عضو مجلس النواب فى كلمته أمام وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بجلسة مجلس النواب يوم الخميس الماضى أن قطاع الصيدلة والدواء يواجه مشاكل كثيرة أهمها إلغاء الموافقة على فتح الصيدلية من النقابة العامة وهذا أمر خطير وحساس جدا لأنه يزيد من عدد الدخلاء على المهنة، مطالبًا الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الأمر.
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