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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:33 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل  اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بمكتبه بديوان المديرية ، الطالبة منه الله مصطفي عبدالحميد . الصف الثالث الإعدادي . مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي . إدارة سنورس التعليمية وذلك لموهبتها الفنية المتميزة في مجال الرسم. 

أشاد وكيل الوزارة بمستوى الطالبة منه الله في مجال الرسم وقدم رسالة شكر للمشرف على الطالبة الأستاذة ياسمين مصطفى السيد . معلم تربية فنية بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس.

وخلال لقائه بالطالبة أكد على دعمه الكامل للموهوبين في جميع المجالات ، مشيرا إلى دور المعلمين الأكفاء في تنمية مواهب طلابهم ، وكذلك الاهتمام برعاية الموهوبين على مستوى المحافظة وتقديم كافة وسائل الدعم الكامل لجميع الطلاب على مستوى محافظة الفيوم.



عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا، مع مديري الإدارات التعليمية، ومسئولي الجودة بالمديرية، والإدارات التعليمية، بمركز مصادر التعليم في ديوان المديرية.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة زيادة عدد المدارس المستهدفة للتقدم للحصول على الجودة خلال العام الحالي، كما طالب مسئولي الجودة بضرورة مشاركة التوجيهات الفنية المختلفة ورؤساء الأقسام بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في التعرف على عناصر الجودة، وتحقيقها ومعايير ونشر ثقافة الجودة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تحقيق الجودة يتم من خلال محاور مثل الفاعلية التعليمية والتنمية المهنية المعلمين وتطوير المدارس من خلال تعزيز نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور، وأهمية المشروع الوطني للقراءة، وتفعيله على مستوى جميع مدارس الإدارات التعليمية.



                                        
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