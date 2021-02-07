نقابة الصناعات الغذائية: نهدف لخلق نقابيين جدد يعرفون حقوقهم وواجباتهم

أعلن النائب خالد عبداللطيف عيش ،عضو مجلس الشيوخ ،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تبنيه عرض مبادرة في "المجلس" ، وعلى الرأي العام العمالي والنقابي من أجل تأسيس أكاديمية للعمل النقابي هدفها تدريب الراغبين من العمال في الترشح للإنتخابات العمالية في كافة مواقع العمل والإنتاج، وبالقطاعات الإنتاجية المختلفة.





وشرح النائب خالد عيش تفاصيل مبادرته موضحا أنها خطوة عملية نحو الوصول لنقابي عمالي يمتلك من الوعي والفهم ما يكفي، ونحو دور فعال للنقابيين الجدد في إدارة الحوار والتفاوض من أجل تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ، موضحًا أن إجتياز النجاح في هذه "الأكاديمية" ،والحصول على شهادة رسمية بذلك ،سيكون شرطًا للترشح لخوض الانتخابات العمالية ، ومن ضمن "مصوغات التقدم للانتخابات" .





وذكر أن طرح هذه المبادرة على الرأي العام ،ومجلس الشيوخ هدفه الحوار والنقاش حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع من خلال إضافة مواد مكملة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 2013 لسنة 2017 ،وكذلك وضع لائحة ونظم لعملية التأسيس أو الإنشاء، والاستعانة بخبراء ومتخصصين في ملف العمل والعمال للتدريب والتثقيف والتوعية، مشيرا إلى مراكز التدريب والتثقيف التابعة للإتحاد العام ومؤسساته الثقافية والاجتماعية واتحاداته المحلية، والتي يمكن الإستفادة من مقراتها ومواقعها في دعم تلك "الأكاديمية".





وأوضح النائب خالد عيش أن أكاديمية ممارسة العمل النقابي خطوة عملية أيضا من أجل تشجيع الإستثمار وزيادة الإنتاج ،من خلال خلق نقابيين جدد يعرفون حقوقهم وواجباتهم ،ولديهم القدرة على توعية العمال بفن الحوار الإجتماعي مع أصحاب الأعمال ، وكذلك بالقوانين والتشريعات، والاتفاقيات العربية والدولية ذات الشأن ، وطرق التفاوض من أجل الحصول على الحقوق المشروعة دون تهديد العملية الإنتاجية.



