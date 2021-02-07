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أخبار البلد

مركز إبصار: إجراء 2000 عملية مياه بيضاء لغير القادرين خلال 2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، عن اعتزامه إجراء 2000 عملية مياه بيضاء لغير القادرين في مصر وعدد من الدول بالقارة الأفريقية خلال العام الجاري؛ بهدف التخفيف من معاناة المرضى، والحد من انتشار أمراض العيون.

وأوضح بيان صادر عن مركز إبصار اليوم، أنه من المقرر قيام المركز بإجراء 2000 عملية مياه بيضاء قبل نهاية عام 2021، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون.

وأفاد مركز إبصار أن إجمالي عدد عمليات المركز في مصر وصل خلال السنوات الماضية إلى نحو 3538 عملية، وفحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد؛ وذلك للتخفيف من معاناة المرضى.

ومن المقرر أن يقوم مركز ابصار الخميس المقبل بإطلاق القافلة الأولى بمحافظة الأسكندرية بمنطقة العصافرة مستهدفًا اجراء 60 عملية مياة بيضاء.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن الهدف من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز "إبصار" داخل وخارج مصر، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرة منظمة الصحة العالمية والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى الذي يمكن تفاديه.
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