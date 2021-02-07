ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب وزير الاتصالات بزيادة أعداد مكاتب البريد بمحافظة المنيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:26 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وجه النائب مجدي ملك الشكر لوزير الاتصالات بعد الاستماع إلى بيان وزارته، و أوضح أنه بالرغم من ذلك الى أن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي ما زالت تحتاج للعمل، خاصة ضعف شبكات الاتصال في بعض المناطق و ضعف سرعة الإنترنت وخاصة للطلبة.

موضحا أنه "خلال جولاتنا الانتخابية كانت هذه المشاكل تتصدر شكاوي المواطنين"، جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير الاتصالات.

وأضاف مجدي مللك أنه هناك مشكلة أيضا بماكينات الصرف فالكثير منها متهالك تماما، وترهق المواطن في الاستخدام، كما أشار إلى مشكلة حرق الراوتر بمكاتب البريد والتي تعطل مصالح المواطنين.

وطالب النائب من الوزير زيادة عدد مكاتب البريد بمحافظة المنيا لانها لا تتناسب مع أعداد المواطنين بالمحافظة.

واختتم "مجدي" كلامه قائلا: ياريت ننفذ هذه الطلبات خاصة اننا خدام عند المواطنين ويجب تنفيذ طلباتهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نائبة تقدم روشتة برلمانية لحل أزمة الازدحام بمكاتب المعاشات

اتصالات النواب توصي بتحسين خدمة الإنترنت وتطوير مكاتب البريد

رئيس اتصالات البرلمان يطالب بحصر مكاتب البريد غير المطورة بالتنسيق مع النواب

برلماني لوزير الاتصالات: أصحاب المعاشات بيقعدوا من الفجر للعصر أمام البريد دون قبض

برلماني لوزير الاتصالات: متي تنتهي عبارة "السيستم واقع"؟

ترشيحاتنا

مدرب حرس الحدود يكشف نقطة وحيدة فى صالح الأهلي أمام بايرن ميونيخ

طلب جديد بالرحيل .. الأزمات تحاصر بيراميدز وتهدد مسيرته فى الدوري

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

الكويت تكشف موعد الانتهاء من تطعيم مواطنيها بقاح كورونا

انخفاض نسبي في أعداد إصابات كورونا اليومية في السعودية

رفض طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان