برلماني يطالب وزير الاتصالات بزيادة أعداد مكاتب البريد بمحافظة المنيا

وجه النائب مجدي ملك الشكر لوزير الاتصالات بعد الاستماع إلى بيان وزارته، و أوضح أنه بالرغم من ذلك الى أن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي ما زالت تحتاج للعمل، خاصة ضعف شبكات الاتصال في بعض المناطق و ضعف سرعة الإنترنت وخاصة للطلبة.





موضحا أنه "خلال جولاتنا الانتخابية كانت هذه المشاكل تتصدر شكاوي المواطنين"، جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير الاتصالات.





وأضاف مجدي مللك أنه هناك مشكلة أيضا بماكينات الصرف فالكثير منها متهالك تماما، وترهق المواطن في الاستخدام، كما أشار إلى مشكلة حرق الراوتر بمكاتب البريد والتي تعطل مصالح المواطنين.





وطالب النائب من الوزير زيادة عدد مكاتب البريد بمحافظة المنيا لانها لا تتناسب مع أعداد المواطنين بالمحافظة.





واختتم "مجدي" كلامه قائلا: ياريت ننفذ هذه الطلبات خاصة اننا خدام عند المواطنين ويجب تنفيذ طلباتهم.