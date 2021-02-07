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تعليم

عميد آثار القاهرة: 30% من الطلاب داخل أماكن الامتحانات للحفاظ على التباعد الاجتماعي

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:14 م
عميد اثار القاهرة
عميد اثار القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية خلال فترة امتحانات الفص الدراسى الاول  

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصد البلد ، أن الكلية تبذل اقصى جهودها للخفاظ على صحة وسلامة الطلاب واعضاء هيئة التدريس ، ولذلك تقوم الملية بتطبيق كافة الاجراءات التى اقرها المجلس الاعلى للجامعات . 



واضاف عميد الكلية ،  أنه سيتم  وضع في كل قاعة 30 في المائة فقط من سعتها الاستيعابية للحفاظ على التباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحان. 

وكان قد عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 وعدد من الموضوعات الأخرى.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.

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