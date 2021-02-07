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برلمان

نائب لـ «وزير الاتصالات»: ضعف سرعة الإنترنت يكبد المواطنين أموالاً إضافية

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:31 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، تعليقًا علي بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك شكاوي كثيرة من انقطاع خدمة الانترنت و ضعف السرعة مما يشكل عبء على كاهل المواطنين ويكبدهم أموالاً إضافية.

وأضاف "منصور" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن قلة عدد ماكينات ATM يتسبب فى معاناة شديدة للمواطنين، وهو ما يضطرهم للذهاب إلى الماكينات من الساعة ٤ فجرًا، مطالبًا بضرورة عمل تنسيق مع البنوك لزيادة الأعداد.

وأشار النائب، إلي أن مشروعات الوزارة معطلة بسبب ضعف التنسيق مع الأحياء ومراكز المدن، مؤكدًا أن هناك بطئًا شديدًا فى إجراءات تنفيذ المشروعات بالمناطق المحرومة من الخدمة، مشيرًا إلى انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تأخر ترتيب مصر الدولى فى سرعة الانترنت حاليًا إلي المركز ١٠٣ بعد أن كان الترتيب ٩٢ عام 2019 مما يعكس خطأ فى خطة الوزارة.

كما أشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى ايقاف بدل الوجبات للموظفين ، رغم اضطرارهم للاستمرار فى العمل أكثر من ساعات العمل.
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