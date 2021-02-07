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أصل الحكاية

سيارة غيرت مجرى الحرب العالمية الثانية .. تعرف عليها

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:45 م
جيب
جيب
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كريم عاطف

سعت الدول التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية ، لإيجاد أى طريقة أو حل، حتى ترسى عليهم كفة الحرب ويخرجون منها منتصرين، وكانت القوات الأمريكية تواجه العديد من الصعوبات داخل هذه الحرب لذلك أرادت صنع سيارة قوية تتحمل المهام الصعبة.


وبكل تأكيد نتحدث عن السيارة جيب الامريكية ، والتى بدأ تاريخها عندما بدأت الحرب العالمية الثانية عندها أصدر الجيش الأمريكي بيانا يقول فيه إنه يريد سيارة قوية وجبارة تتحمل الصعاب وذات دفع رباعي، خفيفة، سريعة الانطلاق، تدخل في الوحول والجبال وجميع الأماكن.


ولم يمض وقت قليل عن البيان وخلال أقل من 50 يوما استجابت جيب لهذه المطالب وكانت الأولى التي استجابت لهذه المطالب وتم عندها اختراع ما يسمى بسيارة الجيب ويليز موديل 1943 .


و لا أحد يعرف على سبيل التحديد مصدر الكلمة "جيب"، ولكن أقوى الاحتمالات أن تكون الكلمة مشتقة من الحرفين "GP" والذان ينطقان "jeep" وهما اختصار لـ "General Purpose"، أي السيارة ذات الأغراض العامة.


ويرجح أن تكون الكلمة اختصارًا لـ "Government Purposes"، أي أغراض حكومية ، أو سميت بهذا الاسم لأنها كانت تستخدم في الجيش الأمريكي وقدرتها على تحمل الأغراض القوية والمستحيلة.


وبسبب قوتها الهائلة التى اظهرتها هذه السيارة خلال الحرب ، قال أحد الرؤساء الأمريكيين، لولا جيب لما نجحنا في الحرب العالمية الثانية، وعندها نجحت جيب وبدأ مشوارها الطويل والتقني وعرفت كأقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم.


وبعد ذلك توالت الإنتاجات وتم في ما بعد وفي أواخر السبعينيات اختراع جيب رانغلر التي حققت نجاحا كبيرا وصار لها صدى واسع في مجال الدفع الرباعي وأيضا تم اختراع جيب شيروكي استنادا إلى قبيلة شيروكي الهندية التي كانت تسكن أمريكا.

سيارة غيرت مجرى الحرب العالمية الثانية .. تعرف عليها
سيارة غيرت مجرى الحرب العالمية الثانية .. تعرف عليها
سيارة غيرت مجرى الحرب العالمية الثانية .. تعرف عليها
سيارة غيرت مجرى الحرب العالمية الثانية .. تعرف عليها
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