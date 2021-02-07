تفاصيل اختطاف رجل أعمال قطري في تركيا.. ومصير فدية بـ400 ألف دولار

طالبت عصابة تركية عائلة رجل أعمال قطري اختطفته في الأول من فبراير بفدية قدرها 400 ألف دولار ، لكن أحلام العصابة ضاعت في الهواء، بعدما اعتقلتهم الشرطة جميعًا، وفق ما ذكرت صحيفة جلاف نيوز الدولية.





وقالت الصحيفة إنه بعد علم الشرطة باختطاف السائح، ومعرفة مطالب العصابة، تحركت الشرطة وقامت بحملة لمعرفة الجناة، أسفرت عن كشفهم واعتقال 5 من أفراد العصابة التسعة.

وكشفت صحيفة تركية عن تفاصيل خطف رجل الأعمال القطري وصديقه من حي الإسكندرونة في محافظة هاتاي التركية، قبل أن تنقذهما الشرطة وتعتقل العصابة التي طالبت بفدية كبيرة.





وبحسب تقرير لموقع هابير تورك الإخباري، طالبت العصابة التركية بفدية قدرها 400 ألف دولار من عائلة رجل الأعمال، وكانت قد حصلت العصابة بالفعل على نصف المبلغ، بعدما هددت بنقله إلى سوريا، ورميه فيها، إذا لم يتم دفع باقي الفدية بنهاية شهر فبراير.





وداهمت الشرطة وكر العصابة التي نقلت الضحيتين إلى مدينة أضنة، واعتقلت 5 من أفراد العصابة التسعة، فيما تتواصل الجهود لاعتقال الآخرين المتورطين في الحادثة.





وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفة التركية مداهمة الشرطة واعتقال الخاطفين والاستيلاء على متعلقاتهم من بطاقات الهوية وجوازات السفر والبطاقات البنكية، وكذلك الأسلحة التي استخدموها لخطف الضحايا.





أعادت الشرطة رجل الأعمال القطري وصديقه إلى منطقة الإسكندرونة، تمهيدًا لعودته إلى الدوحة، فيما لم يتم الكشف عن مصير الأموال التي حصلت عليها العصابة.