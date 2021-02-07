الوزراء يوضح مدى تأثر السلع الغذائية بالسياسات الزراعية وترشيد المياه.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف حول مدى تأثر السلع الغذائية الأساسية بالسياسات الزراعية وسياسات ترشيد المياه وتكنولوجيا تقليل الهدر المائي التي تتبعها الحكومة المصرية، وفي هذا الإطار تتوقع فيتش استمرار نمو قطاع منتجات الألبان حتى 2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية للقطاع، مما سيساعد في خفض الواردات واحتفاظ مصر بمكانتها كمُصدر مهم في المنطقة.





كما تتوقع زيادة معدلات إنتاج اللحوم بفضل زيادة الطلب؛ حيث بلغ متوسط نمو إنتاج لحوم الدواجن بنحو 4.3% ولحوم الأبقار 3.4% بين عامي 2021 و2025.





وتتوقع أيضًا استمرار نمو إنتاج مصر من السكر من خلال زيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر، بمتوسط نمو 1.2% خلال الفترة (2020/ 2021 - 2024/ 2025) في إطار جهود الدولة نحو الحد من الاستيراد.



