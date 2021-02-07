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حوادث

تنفيذ 736 حكماً وضبط 662 مخالفة مرورية و30 قضية تموينية بأسوان

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:04 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم الأحد سلسلة حملاتها المكبرة لضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (9) متهمين وبحوزتهم (6) سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام و (200) جرام حشيش ، وسلاح أبيض .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 736 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (133) حكم حبس جزئي، و( 21 ) حكم حبس مستأنف، و( 402 ) أحكام غرامات ، و( 176 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 4 جنايات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 11 ) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 5 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط قضيتين لبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 662 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارتين بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 148 مخالفة، وتحرير 180 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 160 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 81 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 88 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة  أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 3 ) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو وأقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
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