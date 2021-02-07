البيئة: لجنة لبحث شكوى انبعاث روائح كريهة من مصنع أعلاف بـ الإسكندرية

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالاستجابة الفورية للطلب المقدم من عضوى البرلمان رزق راغب و أحمد خليل ، وذلك خلال عرض وزيرة البيئة بيان الوزارة بالجلسة العامة لمجلس.
تضمن الطلب بحث شكوى التضرر من صدور روائح وانبعاثات كريهة من أحد مصانع الاعلاف بغرب الاسكندرية.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة من الفرع الإقليمي للوزارة بالإسكندرية ومسئولى هيئة التنميةالصناعية للتفتيش على المنشأة محل الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات لازالة اسباب المشكلة، على أن يتم المتابعه المستمرة حتى يتم التأكد من إزالة أسباب الشكوى .