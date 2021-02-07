البيئة: لجنة لبحث شكوى انبعاث روائح كريهة من مصنع أعلاف بـ الإسكندرية





أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالاستجابة الفورية للطلب المقدم من عضوى البرلمان رزق راغب و أحمد خليل ، وذلك خلال عرض وزيرة البيئة بيان الوزارة بالجلسة العامة لمجلس.





تضمن الطلب بحث شكوى التضرر من صدور روائح وانبعاثات كريهة من أحد مصانع الاعلاف بغرب الاسكندرية.



