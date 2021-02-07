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سامح شكري: ندافع عن مصالحنا ونسعى للقضاء على الإرهاب

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:19 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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ريهام فيكتور
قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إننا نعتز بالعلاقات التي تربط بين مصر والدول العربية والخليجية.

وأضاف "شكرى"، خلال كلمته اليوم عقب اجتماعه مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الزيارة تأتى فى إطار التضامن والتعاون العربى، و العمل على دعم أواصر التعاون بيننا .

وأشار وزير الخارجية ، إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الدول حفاظا على الأمن القومى المصرى ودول أمن الخليج ، فنحن نجمع كافة القدرات لمواجهة كافة التحديات .

وتابع وزير الخارجية ، أننا نواجه سويًا التحديات المشتركة التى تواجهنا للحفاظ على وحدة واستقلال الأراضى العربية .

وأكد وزير الخارجية المصري ، أننا ندافع عن مصالحنا ونسعى للقضاء على الإرهاب ، والعمل على تدعيم قدرتنا الاقتصادية .

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