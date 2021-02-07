برعاية الأمم المتحدة: اتحاد المبدعين العرب يعقد مؤتمره الأول حول التحول الرقمي

ينظم اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب، المؤتمر الأول حول "التحول الرقمي وأثره على الصحة والتعليم" برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات في هذا المجال خلال الفترة من ٨ إلى ١٧ فبراير الجاري.





وقال الإذاعي أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب إن هذا المؤتمر الذي يعقد عبر شبكة التواصل الاجتماعي على الانترنت يتواكب مع الحداثة الراهنة في عالم التكنولوجيا وكيفية مواكبة الدول لهذا التطور العملاق.



