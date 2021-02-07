فتاوى تشفي الصدور.. حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة وهل تقبل عبادتها.. هل تجب المضمضة إذا أكلت قبل الصلاة.. هل تصح صلاة الأم جالسة بطفلها الرضيع؟.. والإفتاء: الطلاق الإلكتروني يقع بشروط

فتاوى شغلت الأذهان

حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة وهل تقبل عبادتها؟ هل تجزئ الكفارة عن عدم الوفاء بالنذر؟ الإفتاء: الطلاق الإلكتروني يقع بشروط هل تصح صلاة الأم جالسة بطفلها الرضيع؟ هل تجب المضمضة إذا أكلت قبل الصلاة؟ هل تجوز الصلاة عند سماع المؤذن يكبر وقبل الانتهاء من الأذان؟









فى البداية.. قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الشعر بعد الجنابة واجب على الرجل والمرأة.





وأضاف الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة حرصًا على عدم إتلاف الشعر؟»، أنه لا يوجد فى الشريعة شيء يسمى حرصًا على عدم إتلاف الشعر، فلو أن امرأة غسلت شعرها وترتب على ذلك سقوطه، ويعرف ذلك عن طريق الطبيب الأمين، ففى هذه الحالة هى صاحبة عذر طبي وهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ففى هذه الحالة لها أن تنفذ كلام الطبيب.





وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما إذا كان خشية الإتلاف بشكل عام وكلما حدثت جنابة تغتسل دون أن تغسل شعرها فهذا لا يجوز ولا يرفع عنها الحدث ولا يؤدي من الطهارة من الجنابة لأن رسول الله يقول "إن تحت كل شعرة جنابة"، فوجب عليها أن تغسل سائر شعرها، أما صاحبة العذر فحالها يرجع إلى ضرورتها ولحالتها ويعرف ذلك عن طريق الطبيب العدل".





وأشار الشيخ محمد عبد السميع إلى أنه يجب على الرجل والمرأة غسل شعرهما بعد الجنابة فهذا واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ"، وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر.





فيما أ جاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال " نذرت إذا تزوجت شخص معين لأصوم الأيام القمرية لشهر واحد ، وبعد الزواج منه لم استطع الصيام فأخرجت كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين ، فهل هذا جائز .





ورد ممدوح، قائلًا: ان من نذر شيءً لله فعليه ان يوفي ما نذر به لا يغير منه شي، يجب عليك الصيام كما نذرت ولا يجوز إخراج كفارة يمين، وعليه فالنذر يؤدي كما هو.





ثم أ جاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال: هل يقع الطلاق عبر الهاتف ؟. جاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال:

وردّ ممدوح، قائلًا: عبر الهاتف عبر الواتساب عبر أى وسيلة من وسائل التواصل يقع بشروطه، فليس مجرد استعمال الوسيلة مانع من موانع الطلاق، فالمانع هو فقد الادراك فقد الاملاك تخلف النية كل هذه موانع لوقوع الطلاق.





وأشار الى أنه اذا كانت الطلقة بلفظ كنائي سواء تمت كتابتها فى رسالة او تم تسجلها صوتيًا فهذا ليس مؤثرًا، ولكن المؤثر هو النية والإدراك والأملاك، ولكن لابد من التحقيق المباشر اذا كان الطلاق عن طلقة معينة محددة صدرت من شخص معين اتجاه زوجته.





و أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال يقول : هل تصح صلاة الأم جالسة بطفلها الرضيع؟.





ورد ممدوح، قائلًا: إذا كانت قادرة على القيام فلا يصح لها أن تجلس.





كما أ جاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل تجب المضمضة إذا أكلت قبل الصلاة؟.





ورد ممدوح، قائلًا: لا تجب المضمضة، لكن اذا كان هناك بقية من الطعام فى فمك فعليك ان تتمضمض، حتى عندما تصلى لا تجد طعامك فى فمك وتفسد صلاتك.





ثم ورد سؤال هل تجوز الصلاة قبل الإقامة في المسجد؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا إن الأذان ليس شرطًا من شروط صحة الصلاة، لكن شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت الشرعي لها.



