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امتحانات آداب القاهرة بنظام البابل شيت.. وإجراءات احترازية في كلية الآثار

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:32 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
* آداب القاهرة تتواصل مع وحدة مكافحة العدوى في فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول 
* آثار القاهرة تطبق إجراءات احترازية مشددة 


تفصلنا أيام قليلة عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد أن تم تأجيلها من قبل مجلس الوزراء وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولذلك تستعد كليات جامعة القاهرة بكل ما في وسعها لوضع الخطة التى سيتم تطبيقها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.


كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن كيفية تعامل الكلية مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول. 

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وأوضح لـ "صدى البلد"، أن الجامعة خصصت وحدة لمكافحة العدوى بكليات الجامعة، يتم من خلالها تحديد موعد لحالات الاشتباه لأخذ مسحة وفحصها، وإبلاغ المريض بالنتيجة بعد 48 ساعة.

وأضاف أنه بالنسبة إلى حالات الإصابة، من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، يتوجه المريض إلى عيادة "كوفيد" بقصر العيني، ويتم صرف البروتوكول ويتم العزل منزليًا بالنسبة للحالات غير الحرجة. 

وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.

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كما أعلنت إدارة كلية الزراعة جامعة القاهرة، بدء امتحانات العلمية والشفهية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠ -٢٠٢١ من يوم السبت الموافق ٢٠  فبراير حتى يوم الخميس ٢٥ فبراير على منصة الجامعة الإلكترونية black board.

ونوهت ادارة الكليه على أن امتحان العملى مكون من ٢٠ سؤالا ( ١٠ اسئلة بنظام اختيار من متعدد و ١٠ اسئلة صح او خطأ ) ، اما بالنسبة للامتحان الشفهى سيكون فى الاجزاء العملية ١٠ اسئلة بنظام الاختيار من متعدد لمدة ١٠ دقائق .


وكانت كلية الزراعة جامعة القاهرة، ناشدت جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة . 

وأوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بالفيروس .

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