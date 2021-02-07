تعاون بين الجامعة الصينية ووكالة الفضاء المصرية في مجال تصنيع الأقمار الصناعية

استقبلت الجامعة المصرية الصينية وفدا من الباحثين بوكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، في إطار التعاون العلمي والبحثي في مجال تصنيع الأقمار الصناعية، بهدف تفعيل الاتفاق التنفيذي المشترك الذي تم توقيعه في شهر سبتمبر الماضي بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية لتصميم وتصنيع واختبار منظومة وحدة اختبارات إستاتيكية فئة النانو للأقمار الصناعية ومكوناتها.





وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية - في تصريح اليوم الأحد - إن هذا اللقاء يأتي في إطار الاتفاق التنفيذي للمشروع البحثي المشترك بين الجامعة المصرية الصينية ووكالة الفضاء المصرية الموقع في 22 سبتمبر الماضي لتصميم وتصنيع واختبار منظومة وحدة اختبارات إستاتيكية للأقمار الصناعية فئة النانو.





وأضاف الشيحي أن الفريق البحثي العلمي بالجامعة انتهى من إعداد التصميمات المطلوبة قبل موعدها وهو ما يعكس ويؤكد القدرات العلمية المتميزة بالجامعة القادرة على اقتحام عالم تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وامتلاك تكنولوجيات تصميم وتصنيع معدات الاختبارات للأقمار الصناعية، كما يعكس الثقة في الكوادر العلمية المتميزة في وكالة الفضاء المصرية وتعاونها مع الجامعة المصرية الصينية.





من جانبه، أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أهمية التعاون بين الجامعات المصرية ووكالة الفضاء المصرية لبناء ظهير علمي متخصص قادر على حل المشاكل الفنية لتصميم المركبات الفضائية واستحداث نظم فضائية ذات قدرات فائقة لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة من الفضاء ومسايرة العالم في التقدم نحو الاستخدام السلمي للفضاء.





وأضاف القوصي أن ما تم إنجازه من تعاون مع الجامعة المصرية الصينية أدى إلى مكاسب علمية متطورة في تكنولوجيا الفضاء ويعتبر خطوة مهمة نحو امتلاك وتوطين تكنولوجيا الفضاء في مصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة تعتبر تتويجا للبروتوكول الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي، واليوم يعتبر تقديم باكورة إنتاج لهذا المشروع والذي تم تقديمه بواسطة الباحث الرئيسي الدكتور بكر عبد الهادي، وأن ما تم تقديمه يعد

مؤشرا جيدا يدل على اهتمام الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية بمتابعة البحث.



