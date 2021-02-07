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فن

نشرة الفن.. إصابة صبري فواز بفيروس كورونا.. أمينة خليل: أواظب على الصلاة واليونان بلدي المفضل للسفر

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:40 م
صبري فواز
صبري فواز
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

أعلن الفنان صبري فواز إصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قرر صناع فيلم  Don’t look up وقف عملية التصوير بعد إصابة النجمة العالمية جينفير لورانس إثر انفجار زجاجي خلال التصوير حيث أصيبت بسبب شظايا الزجاج.

كشفت الفنانة أمينة خليل عن معلومات جديدة عنها من خلال الرد على متابعيها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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