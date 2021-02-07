انتخابات ساخنة لمجلس نقابة المحامين بالفيوم.. فيديو

شهدت محافظة الفيوم اليوم الأحد، انطلاق فعاليات أقوى انتخابات ساخنة لنقابة المحامين الفرعية بالمحافظة، التى تجرى المرحلة الأولى منها أيضا فى نقابات (شمال الجيزة وجنوب الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وشمال أسيوط وجنوب أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء).





وتجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار سيد جابر عبد المجيد (لجنة رقم 3) مركز الفيوم، والمستشار خالد أحمد فرج (لجنة رقم 2) بندر الفيوم، والمستشار محمود عبد التواب مبارك (لجنة رقم 1) بندر الفيوم.

وتوافد عدد كبير من المحامين فى اللجان الفرعية للمحامين بمحافظة الفيوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تجرى فى جو هادئ وديمقراطى يسوده الحب والمنافسة الشريفة بين المحامين المرشحين، حيث تقدم لمنصب النقيب 6 مرشحين والمطلوب مقعد واحد ولمقعد الشباب 5 مرشحين والمطلوب مقعد فقط، ولمقعد الأعضاء 26 مرشحا والمطلوب 7 أعضاء.





وسوف تغلق أبواب الانتخابات فى الخامسة من مساء اليوم، تجرى بعدها عمليات فرز الأصوات.





كما يتم تأمين الانتخابات من قبل أجهزة الأمن بالمحافظة وتم وضع بوابات الكترونية وحواجز مرورية لتنظيم عمليات تأمين دخول المحامين للأدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.





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