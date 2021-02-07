ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انتخابات ساخنة لمجلس نقابة المحامين بالفيوم.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:01 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

شهدت محافظة الفيوم  اليوم الأحد، انطلاق فعاليات أقوى انتخابات ساخنة لنقابة المحامين الفرعية بالمحافظة، التى تجرى المرحلة الأولى منها أيضا فى نقابات (شمال الجيزة وجنوب الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وشمال أسيوط وجنوب أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء).


وتجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار سيد جابر عبد المجيد (لجنة رقم 3) مركز الفيوم، والمستشار خالد أحمد فرج (لجنة رقم 2) بندر الفيوم، والمستشار محمود عبد التواب مبارك (لجنة رقم 1) بندر الفيوم.

 

وتوافد عدد كبير من المحامين فى اللجان الفرعية للمحامين بمحافظة الفيوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تجرى فى جو هادئ وديمقراطى يسوده الحب والمنافسة الشريفة بين المحامين المرشحين، حيث تقدم لمنصب النقيب 6 مرشحين والمطلوب مقعد واحد ولمقعد الشباب 5 مرشحين والمطلوب مقعد فقط، ولمقعد الأعضاء 26 مرشحا والمطلوب 7 أعضاء.


وسوف تغلق أبواب الانتخابات فى الخامسة من مساء اليوم، تجرى بعدها عمليات فرز الأصوات.


كما يتم تأمين الانتخابات من قبل أجهزة الأمن بالمحافظة وتم وضع بوابات الكترونية وحواجز مرورية لتنظيم عمليات تأمين دخول  المحامين للأدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.


اقرأ أيضا: أوقاف الفيوم تفتتح 7 مساجد جديدة بقرى ومراكز المحافظة.. اليوم

انتخابات ساخنة لمجلس نقابة المحامين بالفيوم.. فيديو
انتخابات ساخنة لمجلس نقابة المحامين بالفيوم.. فيديو
انتخابات ساخنة لمجلس نقابة المحامين بالفيوم.. فيديو
انتخابات ساخنة لمجلس نقابة المحامين بالفيوم.. فيديو
انتخابات ساخنة لمجلس نقابة المحامين بالفيوم.. فيديو
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق انتخابات المحامين بالإسماعيلية بمنافسة 32 محامياً

76 مرشحاً يتنافسون في انتخابات نقابتي شمال وجنوب محامين أسيوط

إقبال متوسط في انتخابات نقابة المحامين ببني سويف

اللجنة المشرفة على انتخابات فرعيات المحامين: العملية الانتخابية تسير في انتظام تام

اسم مرشح سقط من الكشف.. امتناع جماعي عن التصويت بانتخابات محاميي البحر الأحمر

إقبال متوسط على صناديق انتخابات نقابة المحامين بالعريش

ترشيحاتنا

التصديرى للصناعات الغذائية: استخدام الزيوت المهدرجة يتسبب فى مشاكل صحية

الكويت: نتوقع الانتهاء من تطعيم المواطنين خلال 3 أشهر

هانز فليك: مدرب الأهلي مذهل

بعد التشهير به| الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة سب وقذف رمضان صبحى

تشكيل الاتحاد.. حسام حسن يطالب لاعبيه بالفوز على الزمالك فى موقعة اليوم

هل تعرض البافاري لمؤامرة؟.. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان