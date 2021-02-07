أخبار التكنولوجيا.. أغرب هاتف في العالم لا يتطلب شحن طوال 15 عاما.. وواتساب يقدم ميزة جديدة للمحادثات الجماعية

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي...
كشفت تسريبات صورا جديدة لهاتف OnePlus 9 Pro الأغلى سعرا والأفضل إمكانات من سلسلة هواتف التى ستطلقها شركة وان بلس الصينية خلال الأشهر المقبلة، والتى تظهر تعاون الشركة مع العلامة التجارية المعروفة Hasselblad لتصنيع كاميرات الهاتف.
لا يعلم الكثيرون من مستخدمى تطبيقات البريد الإلكترونى أو الإيميل أنه بإمكان الرسائل التى يقومون بإرسالها عبر تطبيقات البريد، معرفة الكثير من المعلومات المهمة الكثيرة عنك وعن الموقع الجغرافى وغيرها، الأمر الذى يجعل المستخدمين فى خطر إذا تم استخدام هذه البيانات بطريقة خاطئة.
يعد واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في عدة دول حول العالم من بينها الهند، ولكن الشركة تعرضت مؤخرًا لانتقادات كبيرة بسبب سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بها، ونظرا لمخاوف الخصوصية التي تحيط بتطبيق التراسل الشهر بدءا من أوائل العام الجاري، تحول الملايين من الأشخاص إلى استخدام تطبيق التراسل سيجنال Signal.
بطارية واحدة من حجم AA، هذا هو كل المطلوب لتشغيل أبسط وأغرب هاتف في العالم والذي يطلق عليه اسم SpareOne Plus، كشفت عنه شركة SpareOne، من خلال معرض الأجهزة الاستهلاكية الدولى CES في عام 2012، الغاية منه هو استخدامه كهاتف طوارئ عند نفاد بطارية هاتفك المحمول التقليدي.
تظهر لبعض مستخدمي الهواتف الذكية رسالة مفادها بأن بطاقة SIM غير نشطة، والتي يصعب معها إجراء المكالمات الصوتية العادية عن طريق بطاقة الاتصال، حيث تحدث مشكلة بطاقة SIM غير نشطة عند شراء شريحة اتصال جديدة أو نقلها إلى هاتف جديد.
طرحت شركة سامسونج Samsung، هاتف Galaxy M02 في الهند قبل أيام قليلة، ومن المتوقع أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية أيضًا عن هاتف جديد يسمى Galaxy F62 في البلاد في منتصف فبراير الجاري.
يعمل واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة للمحادثات الجماعية، ويأتي الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق التراسل على نظام التشغيل أندرويد مع "شارة الإشارة mention badge" والتي ستظهر في الدردشات الجماعية.