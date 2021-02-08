برلماني: تطوير العشوائيات ضربة قوية للإرهاب





قال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن تصريحات الرئيس السيسي في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" كانت في منتهي الواقعية والشفافية ولا سيما حول مناقشة ملف العشوائيات وتطويرها وتنفيذ خطة الدولة في تشييد مجتمعات عمرانية علي الطراز الحضاري الحديث وذلك بإعتبار المسكن الملائم من أساسيات المعيشة لدي المواطنين.





وأضاف "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة لديها الميزانية العالية اللازمة لكافة متطلبات مراحل البناء، معقبا " اللي بيستلم شقة بياخدها مفروشة كلها وبجميع الأجهزة" وهذا في حد ذاته إنجاز عظيم كما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل فهم ينالوا قدر جيد من تركيز القيادة السياسية علي كافة مشكلاتهم.





وعن أبرز مزايا تطوير العشوائيات، لفت عضو مجلس النواب، إلي أن أغلب المناطق العشوائية تكون ملازا للعناصر الإرهابية ومن ثم يتم ممارسة أعمالهم بعيدا عن أعين الأمن فهدم وإخلاء هذه المناطق يعد ضربة قاضية لقوي الإرهاب، فضلا عن التصدي لمختلف أشكال العنف مما يخفض من معدلات الجرائم،إضافة إلي خلق مجتمع واعي ومثقف ينشأ في بيئة إجتماعية سوية وآمنة.





وأشاد النائب، بمستهدفات الحكومة حول دعم الشباب وخطة التنمية المستدامة في حفاظ حقوق الأجيال القادمة حيث تسعي الدولة إلي إطلاق ما يقرب لـ مليون وحدة سكنية سنويا وذلك لتلبية الإحتياجات المتزايدة بما يرفع كفاءة المستوي المعيشي للأفراد.





وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن العشوائيات فى مصر، ضاربا مثال بمنطقة الكيلو 4 ونص،حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث منذ 7 سنوات على مشكلة العشوائيات، وأنه خلال برنامجه الانتخابي قال إنه سيتم القضاء عليها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية علي "قناة إم بي سي مصر"، أن الدولة قامت بتطوير أماكن كثيرة خلال الفترة الماضية.





ولفت الرئيس السيسي، إلى أن الدولة تنوي تطوير القرى المصرية ورصدت ٥٠٠ مليار جنيه لهذه المهمة .





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية": "عندنا مشكلة كبيرة فى بلدنا لازم نتكاتف عشان متكبرش فى 4 ونص فى عمارات 13 و14 دور والشارع بينهم متر او متر ونص".





ووصف الرئيس السيسى، الشوارع الضيقه بين المساكن العشوائية بالانفاق.





وقال الرئيس أن الدولة المصرية تحتاج إلى من 700 ألف لـ 800 ألف شقة سنويا وقد يصل الرقم إلى مليون شقة.





وأشار الرئيس السيسى إلى أن هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية سنويا يحتاج قدرة مالية كبيرة، وعلق الرئيس السيسى على عقار فيصل المحترق، وعقار الاسكندرية المائل.





وأضاف الرئيس السيسى ان العقارين دليل على الواقع الذى تعانى منه الدولة المصرية، ولفت إلى أن العشوائيات في مصر من 40% لـ 50%.