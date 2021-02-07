الحقيقة الكاملة وراء انقلاب ميانمار.. لماذا أخذ الجنرالات السلطة فجأة من الزعيمة؟

سيطر مشهد الانقلاب العسكري في ميانمار على الصفحات الأولى من صحف العالم، في عودة للديكتاتورية التي سبق وتخلصت منها الدولة الآسيوية منذ 10 سنوات، حيث عاد العسكريون الذين يرتدون الزي الأخضر إلى مقاعد السلطة، وفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.





كان الأمر كما لو أن الوقت قد عاد عقدًا من الزمان بعودة الحكم العسكري، الذي حكم ميانمار من عام 1962 حتى عام 2011.





حكمت الأنظمة العسكرية المتعاقبة ميانمار، المعروفة سابقًا باسم بورما، بقبضة من حديد مؤكدة سلطتها المطلقة على الشعب من خلال الخوف والوحشية.





لكن قبل ست سنوات ، كان هناك أمل في التغيير عندما شكلت أونج سان سو كي - الحائزة على جائزة نوبل للسلام والسجينة السياسية السابقة - أول حكومة مدنية مع حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) بعد فوزها بأغلبية ساحقة في الانتخابات.





تغير كل هذا يوم الاثنين الماضي ، عندما استولى الجيش على السلطة في انقلاب كامل ، واعتقل سو كي البالغة من العمر 75 عامًا ، وقطع خدمات الإنترنت وأوقف بث القنوات الإخبارية وحدد عناوين الصحف.





أعلن مقدم في القناة الإخبارية المملوكة للجيش أن القائد الأعلى للقوات المسلحة مين أونج هلينج البالغ من العمر 64 عامًا يدير البلاد الآن، وهو ما يعني أن ميانمار عادت إلى الحكم العسكري ، على الأقل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.





صدم الإنقلاب سكان العاصمة، كبرى مدن البلاد، وجعلهم يقولون إن التاريخ يعيد نفسه، معربين عن مخاوفهم من أن السنوات الفاصلة كانت كلها هباءً.





لقد تغيرت ميانمار بشكل ملحوظ في السنوات التي مرت منذ آخر حكم للجيش ، مع المزيد من الحريات الاجتماعية والاستثمارات الأجنبية وتنامي الطبقة الوسطى.





على سبيل المثال ، أصبحت بطاقات SIM التي كانت تكلف 1000 دولار قبل عقد من الزمان الآن رخيصة ومنتشرة في كل مكان ، وانتقل السكان بسرعة عبر الإنترنت لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook.





في حين أن القضايا الاقتصادية العميقة وعدم المساواة ، والصراع العرقي لا تزال قائمة ، فإن ميانمار خلال السنوات الماضية، تحولت إلى مكان مختلف عما كانت عليه قبل 10 أو 20 عامًا ، خاصة في المدن الكبرى.





برر الجيش استيلائه على السلطة من خلال الادعاء بتزوير إرادة الناخبين وتزوير الانتخابات على نطاق واسع خلال في (نوفمبر) 2020 لصالح الحزب الحاكم.





وقال الجيش إن الانتخابات التي أعطت السلطة مرة أخرى لحزب سو كي غير صحيحة.





ويقول تقرير سي إن إن، إن فوز حزب الزعيمة أونج سان سو كي ، بدد آمال بعض الشخصيات العسكرية في أن حزبًا معارضًا دعموه قد يتولى السلطة بشكل ديمقراطي.





لكن التفسير الأبسط بحسب المحلل ريتشارد هورسي المقيم في يانجون :" هو أن الانقلاب ، كما هو الحال في أغلب الأحيان ، كان مدفوعًا بحب السلطة والطموح الشخصي لقائد الجيش الذي شعر أنه يفقد السيطرة والاحترام في البلاد".



