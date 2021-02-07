موجة تصفيق من النواب لزعيم الأغلبية البرلمانية.. تعرف على السبب

أطلق رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، تصريحات خلال مداخلة كلامية له تحت القبة، أعقبها موجة من تصفيق النواب، في معرض رده على أحد النواب الذين ألمحوا إلى سيطرة حزب الأغلبية على المداخلات والتعليقات تحت القبة.





أشرف رشاد، الأمين العام لحزب الأغلبية مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب، ذكر خلال الجلسة العامة: لي مداخلة بمثابة عتاب لأحد الزملاء وليس شكوى، النائب ذهب إلى أن مستقبل وطن يأخذ أكثر من حقه، على الرغم من أن مستقبل وطن احتفظ بـ 32% من المداخلات مع جلسات الحكومة، احترمنا وارتضينا إعطاء الفرص للمعارضة قبل الأغلبية.





وواصل: استمرارًا لنبرة العتاب: النائب المحترم تحدث 6 مرات في بيانات الوزراء، وهو ما لم يتح لأكثر من 280 نائبًا من مستقبل وطن، وأن الأغلبية ستتعاون دومًا لإرساء قواعد الحديث داخل القاعة، ونرحب بالمعارضة قبل الأغلبية.





وخلال الجلسة وجّه الشكر لوزير الاتصالات، وقال: نرى في قطاعات الوزارة طفرة يومية، وإنجاز حقيقي على الأرض، وملاحظات النواب نحن على يقين أنك تعمل على حلها.