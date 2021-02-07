قضية مصر السكانية المشكلة والحل.. ندوة بالأعلى للثقافة الخميس المقبل

تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الاعلى للثقافة ومقررها الدكتور السيد الحسيني، ندوة "قضية مصر السكانية .. المشكلة والحل" ، وذلك في تمام الخامسة من مساء الخميس الموافق 18 فبراير الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.





ويشارك فى الندوة كل من الدكتورة فيروز محمود حسن ويتحدث حول أبعاد المشكلة السكانية، والدكتور عبد المسيح سمعان ويتحدث عن التربية السكانية ، والدكتور السيد الحسيني متحدثا حول أعراض المشكلة السكانية ومقترحات الحل ودور الفرد والدولة، ويدير الندوة: الدكتور السيد الحسيني مقرر اللجنة.



