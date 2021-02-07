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ثقافة

قضية مصر السكانية المشكلة والحل.. ندوة بالأعلى للثقافة الخميس المقبل

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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طارق موسى
تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الاعلى للثقافة ومقررها الدكتور السيد الحسيني، ندوة "قضية مصر السكانية .. المشكلة والحل" ، وذلك في تمام الخامسة من مساء الخميس الموافق 18 فبراير الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك فى الندوة كل من الدكتورة فيروز محمود حسن ويتحدث حول أبعاد المشكلة السكانية، والدكتور عبد المسيح سمعان ويتحدث عن التربية السكانية ، والدكتور السيد الحسيني متحدثا حول أعراض المشكلة السكانية ومقترحات الحل ودور الفرد والدولة، ويدير الندوة: الدكتور السيد الحسيني مقرر اللجنة. 

وتشهد الندوة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك 
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