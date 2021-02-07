ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ثقافة الطفل تتحدى «كورونا» وتقيم معرضًا للوحات الموهوبين | شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:03 م
معرض الطفل الصغير
معرض الطفل الصغير
Advertisements
نورهان رأفت
قالت مروة محمد طلبة ، مقرر ملتقى الفنان الصغير التابع للمركز القومي لثفافة الطفل، إن المركز طور خدماته منذ ظهور جائحة كورونا، من خلال تلقي الابداعات عبر "الأون لاين "، سواء كان شعرًا أو رسومات ويتم عرضها بمعرض "الفنان الصغير" على الانترنت.

وأضافت مروة محمد طلبة ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية " دي إم سي" ، أن الرسومات يتم تقيمها من جانب فنان تشكيلي، لإبداء التعليقات والتعديلات عليها للمساعدة في تنمية مواهب الأطفال.

ولفتت إلى أن المعرض يضم لوحات لأطفال في عمر السبع سنوات ، حتى الخامس عشر ، والهدف منه تقديم النصيحة للطفل، موضحة أن هناك استجابة واسعة من الطفل في إعادة الرسومات بشكل صحيح.

وأوضحت أنه سيتم عمل ملتقي يضم 100 لوحة لـ 100 طفل ، بجوائز تصل لميداليات ذهب وفضة.

وأكملت أن التحكيم سيكون في شهر فبراير من كل عام ، ولكل فئة عمرية أحد المتميزين ، والذين سيحصلون على جوائز قيمة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جولة لأطفال أهل مصر داخل قصرى البارون والمانسترلي ومقياس النيل

«همس الألوان».. 105 لوحات فنية تعيد الفنان رأفت أحمد لمصر.. صور

معارض فنون تشكيلية بثقافة الغربية

اليوم.. ملتقى الفنان الصغير بالقومي لثقافة الطفل على يوتيوب

القومي لثقافة الطفل يواصل تحديه لـ كورونا.. إطلاق الملتقى الأول للفنان الصغير.. جوائز مالية تصل لـ 12 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من السكك الحديدية السعودية لمسافريها

كارثة تنهي حياة 150 شخصًا في غمضة عين.. تفاصيل مفجعة

محظوظ .. ترامب قد ينجو من المحاكمة لسببٍ غريب

تعرض للإهانة.. إحياء ذكرى أول طبيب حذر العالم من فيروس كورونا في ووهان

الفرح تحول لمأتم.. أهالي قرى ديرمواس بالمنيا يشيعون جثامين ضحايا حادث الكريمات

الكويت: نتوقع الانتهاء من تطعيم المواطنين خلال 3 أشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان