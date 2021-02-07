ثقافة الطفل تتحدى «كورونا» وتقيم معرضًا للوحات الموهوبين | شاهد

قالت مروة محمد طلبة ، مقرر ملتقى الفنان الصغير التابع للمركز القومي لثفافة الطفل، إن المركز طور خدماته منذ ظهور جائحة كورونا، من خلال تلقي الابداعات عبر "الأون لاين "، سواء كان شعرًا أو رسومات ويتم عرضها بمعرض "الفنان الصغير" على الانترنت.





وأضافت مروة محمد طلبة ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية " دي إم سي" ، أن الرسومات يتم تقيمها من جانب فنان تشكيلي، لإبداء التعليقات والتعديلات عليها للمساعدة في تنمية مواهب الأطفال.





ولفتت إلى أن المعرض يضم لوحات لأطفال في عمر السبع سنوات ، حتى الخامس عشر ، والهدف منه تقديم النصيحة للطفل، موضحة أن هناك استجابة واسعة من الطفل في إعادة الرسومات بشكل صحيح.





وأوضحت أنه سيتم عمل ملتقي يضم 100 لوحة لـ 100 طفل ، بجوائز تصل لميداليات ذهب وفضة.





وأكملت أن التحكيم سيكون في شهر فبراير من كل عام ، ولكل فئة عمرية أحد المتميزين ، والذين سيحصلون على جوائز قيمة.







