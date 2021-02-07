"أثر الحضارة المصرية على اليونانية" محاضرة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الاعلى للثقافة ومقررها الدكتور جمال شقرة، محاضرة بعنوان: (أثر الحضارة المصرية على الحضارة اليونانية)، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء 17 فبراير الحالى؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.





تاتى هذه المحاضرة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويلقيها: الدكتور محمد عبد الغني أستاذ التاريخ القديم والحضارة اليونانية والرومانية جامعة الإسكندرية، وتديرها الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة.



