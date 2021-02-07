مباحث السويس تكشف غموض مقتل عاطل بطلق ناري

تمكنت مباحث قسم الأربعين بالسويس من القبض على متهم هارب من جريمة قتل بمدينة الإيمان منذ يومين.





وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائي بقيام المدعو "م. ص"، ٣٦ سنة، بقتل المدعو "ع. ع"، ٣٧ سنة؛ إثر مشاجرة وخلافات بينهما تبين استخدام أسلحة نارية مما أدى إلى وقوع الحادث؛ فلقى المجنى عليه مصرعه في الحال وفر المتهم هاربًا.





وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد وليد الشرقاوى رئيس البحث الجنائي والرائد أحمد عبيد رئيس مباحث قسم الأربعين، حيث أدلت التحريات أن المتهم مختبئ بمحافظة القاهرة على أعدت مأمورية خاصة ضمت النقيب أحمد عز العرب معاون المباحث الملازم أول احمد أسامة معاوني المباحث.





وألقى القبض على المتهم القاتل وتحرر محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة التى باشرت التحقيقات بإشراف المستشار المحامى العام لنيابات السويس.



