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محافظات

وزير الزراعة يتفقد مشروعات للبيض والألبان وإصلاح الجرارات غدا بالفيوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:20 م
وزير الزراعه في محافظه
وزير الزراعه في محافظه الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
يزور الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة الفيوم، غدًا الاثنين، ليكون في استقباله الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

وبحسب المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، تبدأ الزيارة بمزرعة البيض الخالي من المسببات المرضية بكوم أوشيم، ومن المقرر أيضًا زيارة بعد القرى، ويعُلن عنها صباح الغد.

كما يتفقد منطقة غرب الفيوم للزراعة الآلية بمركز  إطسا  والتى تعد من أفضل محطات الفيوم، حيث يوجد بها ورشة متوسطة لإصلاح الجرارات التابعه للمنطقة، كذلك تخدم حوالي 50 جمعيه زراعية مساحتها 97 ألف فدان والتى  ينفذ بها مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة،  والذي يتم تنفيذه بمحافظتي الفيوم والمنيا، بالتعاون بين الحكومتين المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، والإيطالية ممثلة في وكالة التعاون ومعهد سيام باري بإيطاليا، بهدف رفع مستوى إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك مياه الري.

 ويساهم المشروع في تحقيق الهدف الانمائى للآلفيه الحاليه والذى من المتوقع أن يحد من معدل الفقر من خلال دعم الميكنة الزراعية المستدامه وبناء القدرات في مجال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والتعاونيات الزراعية وتدعيم مراكز ومحطات الميكنة الزراعية.

كما يتفقد وزير الزراعة أيضا  مركز تجميع الألبان بمركز اطسا الذي يعود بالفائدة علي المنتج وعلى الدولة بوجه عام.

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