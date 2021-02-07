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محافظات

لجنة لتسعير أراضي أملاك دولة بالبداري ضمن منظومة التقنين

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:14 م
لجنه تسعير الاراضي
لجنه تسعير الاراضي
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إيهاب عمر
 

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين لأراضي أملاك الدولة ومراجعة تسعيرها تمهيدًا لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين. 

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وأضاف محافظ أسيوط ان المحافظة تعمل على استكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.



وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة قد ترأس لجنة المعاينات لبعض الحالات للأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز البداري ضمن جولاته المستمرة والدورية لمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي املاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة يرافقه خلالها محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز البداري وعضوية متخصصين ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة مشيرًا إلى تكثيف العمل لتحرير مزيد من العقود لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة والمتقدمين بأوراقهم لهذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الحكومة وتعليمات الدولة في فرض سيادة القانون.
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