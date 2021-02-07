لجنة لتسعير أراضي أملاك دولة بالبداري ضمن منظومة التقنين





أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين لأراضي أملاك الدولة ومراجعة تسعيرها تمهيدًا لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين.





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وأضاف محافظ أسيوط ان المحافظة تعمل على استكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.











