ضربة واحدة.. مقتل 23 من عناصر طالبان على يد الجيش الأفغاني

لقي 23 عنصرًا من حركة "طالبان" مصرعهم بعد عملية أمنية أفغانية خاضتها القوات الأمنية ضدهم في ولايتين مختلفتين من البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، بحسب وسائل إعلام مختلفة.





قالت وزارة الدفاع "أن العملية التي أجريت في منطقة ديهراوود في ولاية أروزكان وسط أفغانستان أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحركة وتدمير موقعين لـطالبان وضبط كمية من الأسلحة والعتاد".





وذكرت الوزارة أيضا أن 8 من مقاتلي طالبان قتلوا، وأصيب آخر بجروح نتيجة غارة جوية نفذت في منطقة بشت رود بولاية فراه بجنوب غرب البلاد.







من ناحية أخرى، قال خبراء فى الأمم المتحدة، إن أفغانستان لا تزال البلد الأكثر تضررا من الإرهاب فى العالم، مشيرين إلى أن التهديد الذى تشكله الجماعات المتطرفة، بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، تزايد خلال سنة فيروس كورونا.

وحذرت لجنة من خبراء الأمم المتحدة من أن داعش ستحاول "إنهاء تهميشها بموجة جديدة من العنف .





