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أشرف عقبة: صحة المصريين فى مقدمة اهتمامات الدولة

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:20 م
أشرف عقبة
أشرف عقبة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أشرف عقبة، أستشاررى المناعة وأمراض الباطنة ، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وهناك اهتمام من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة كل الإجراءات اللازمة للتغلب عليها.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن مبادرة 100 مليون صحة شملت اعداد كبيرة من المصريين.

وأشار أستشاررى المناعة والباطنة ، إلى أن الدولة بدأت فى حل عدد كبير من المشاكل الصحية بمصر وفي مقدمتها فيروس سى ، منوهًا إلى أن كافة الإجراءات التى تسعى لها الدولة فى القطاع الصحى هي من أجل صحة المصريين.

وتابع أستشاررى المناعة والباطنة ، أننا نضع المصريين وصحتهم فى المقام الاول، لافتًا إلى أن توفير جرعات لفيروس كورونا فى المرحلة الحالية وخاصة مع محدودية الانتاج من الشركات المنتجة واحتياج العالم كله لهذه الجرعات يتم التعامل معها بحرفية عالية جدًا.
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