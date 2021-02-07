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توك شو

"تبقي عبيطة".. عصام شلتوت يوجه رسالة صادمة للفتيات عن الأزواج

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:14 م
الكابتن عصام شلتوت
الكابتن عصام شلتوت
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فرح علاء الخولي
قال الكابتن عصام شلتوت، إن العلاقات الزوجية في مصر مختلفة جدا وذلك لاننا لا نلعب ادوارنا الحقيقية في الحياة فيرفع ذلك من "سقف" التوقعات وخاصة في فترة الخطوبة، ولذلك تحدث الصدمة بعد الازواج "وكل التوقعات بتوقع على صخرة"، وبعد ذلك تحدث الضغوط الاسرية، ولكن هذا ليس الشرط او السبب الوحيد في ان "الراجل يبص برة، او انه ميكتفيش بوحدة".

وتابع عصام شلتوت، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، ان ليس هناك قواعد ثابتة "او حاجة مضمونة" في اي علاقة سواء كانت زواج عن حب او صالونات، لافتا الي ان ليس كل الرجال "يخنون زواجتهم"، لانه من الممكن ان يرى في زوجته كل المميزات او متطلباته، معقبا: "اي ست هتتوقع ان جوزها مش هيبص لغيرها تبقي عبيطة".

واكد لكل فتاة مقبلة على علاقة زوجية او ارتباط ان لا ترفع من التوقعات او تتآمل كثيرا، لان مازالت لا تعرف الطرف الاخر الا بعد العشرة والمواقف.

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