تحرير 543 محضرا لمخابز بلدية و725 قضية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمحلات ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين "خلال شهر يناير الماضي" وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.





وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة" وعددها 1493 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.





وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 543 محضرا بواقع: 46 مخالفة نقص الوزن،80 إنتاج غير مطابق للمواصفات،و54 توقف عن الإنتاج،و183مخالفة تعليمات،و13 لعدم وجود ميزان،و50 تصرف في دقيق بلدي مدعم،و96 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل ،و21لعدم الاحتفاظ بسجلات،فيما تم أخذ 80 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص،وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.





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وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 725محضرًا منها :346 لعدم حمل شهادات صحية ،و197 لعدم الإعلان عن الأسعار،39 للذبح خارج المجازر،و30 لعدم تغطية اللحوم بالشاش،و33لإدارة منشآت بدون ترخيص،17 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 31 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و22 للبيع بأزيد من السعر،و5 محاضر لتجميع مواد بترولية ، و4تجميع دقيق بلدى مدعم .





وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة"201"منفذ موزعة بواقع:11منفذ"أمان"التابعة لوزارة الداخلية،و5منافذ تابعة للقوات المسلحة،و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية،و26منفذ للجمعية الاستهلاكية،و149"جمعيتي"،و6منافذ تابعة للمنطقة المركزية ،وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذ متنقل تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة ، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين.





من جانبه أكد المحافظ ،على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة ،لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية،وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.



