أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة.. آخر حوار لمحمد الصغير يكشف تفاصيل عن حياته









قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، إن مصر تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، مجددًا دعم المجلس لجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب.









عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرًا عاجلًا أفادت فيه أن الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة.









قال الدكتور أحمد جنيدي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إن مداخلة الرئيس أمس على الهواء مع الإعلامي عمرو أديب فى غاية الأهمية ، حيث كان لهذه المكالمة شقين .









علق بشار أبو طالب، نقييب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر ، على وصول أول رحلة سياحية من المانيا بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا ، موضحا أن هناك استقرار كبير في الأوضاع بالمدن السياحية ، بفضل مجهودات الدولة المصرية ، منذ بدء الجائحة .













قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، لشؤون صناعة الذهب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه جهوده لإنشاء مدينة عالمية لصناعة الذهب، وهو ما يعكس بعد النظر للقادة السياسية، وهو أحد المشاريع الناجحة التي من شأنها أن تعود بالخير على المواطن.









عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد إجلاء السكان من بلدة غارقة في جنوب غرب فرنسا .









قال مصفف الشعر العالمي الراحل محمد الصغير، في آخر حواراته، إنه واحد من أهم 10 مصففي الشعر في العالم، ووصل لذلك النجاح لإيمانه بالمهنة وحبه لما يقوم به من البداية، كان الدافع الأساسي للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكدا أن هذا التوفيق من عند الله، كما أنه قام بالتطوير من نفسه باستمرار، معقبا: "أنا حبيت مهنتي وهي حبتني"، وكان لديه وجهة نظر في الأساس أن تكون تلك المهنة واحدة من المهن التي لها احترامها وأن تنظر لها بشكل مختلف في مجتمعنا وخاصة أنه حصل على ذلك الاحترام وتلك الثقافة أثناء عمله في أوروبا.





تناولت برامج التوك شو، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي: