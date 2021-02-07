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أخبار البلد

رباب عبده: يجب دعم المنظومة التعليمية للقضاء على ختان الإناث

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:06 م
المحامية رباب عبده
المحامية رباب عبده
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أمل مجدى
قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث :إن ارتفاع معدلات العنف الأسرى وخاصة معدلات العنف ضد الاطفال فى الفترة الأخيرة يرجع إلى قلة الوعى فى المجتمع وخاصةً لدى الأباء عن كيفية التعامل مع أطفالهم وعدم تأهيليهم بأهمية مبادئ التربية الإيجابية.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن ختان الإناث جريمة من أبشع الجرائم التي تمارس وترتكب فى حق فتياتنا والأصل فيها هو البحث الدائم من قبل الأهل عن عفة وطهارة البنت كأن الله عزوجل أنزلها فى هذه الحياة وهى ناقصة العفة والطهارة فالأصل ان العفة والطهارة تبدأ من التربية والأفكار والبيئة التى نشأت فيها الفتاة .

وأشارت إلى  مخاطر الختان المستقبلية التى أثبتت الدراسات أن للختان مخاطر جسدية فى المستقبل أثناء العلاقة الزوجية مما يساعد على زيادة معدلات حالات الطلاق بجانب أيضًا الألم النفسي الذى يلحق بالفتاة طيلة عمرها حيث أن الآلام النفسية أقوى من الآلم العضوية أو الجسدية . 

ونوهت لضرورة العمل دائمًا على توعية الأباء بمخاطر هذه الجريمة التى ترتكب فى حق جسد فتايتهم عن طريق تصويب وتصحيح المورثات الثقافية والإجتماعية المغلوطة التى ترسخت داخل عقولهم وأيضًا وجب العمل على تصحيح الأفكار الدينية المغلوطة لهذه العادة فالدين برئ منها تمامًا .

وأكدت أن الإرادة السياسية بفضل فكرها الواعى ودعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأوجاع المرأة والفتاة المصرية وأصدر التعديل الأخير والخاص بجريمة ختان الإناث وخاصة التعديلات فى المادة ٢٤٢ مكرر و٢٤٢أ عندما وصل العقاب الى ١٠ سنوات سجن مشدد فى حالة حدوث عاهة مستديمة وتصل أيضًا العقوبة إلى ٢٠ سنة سجن مشدد فى حالة حدوث وفاة للضحية ومن الجديد أيضا ً فى هذه المادة المعدلة هو أنه يعاقب بالحبس كل من طلب الختان او تم الختان بناءً على طلبه أو كل من روج أو شجع حتى لارتكاب هذه الجريمة . 

ولفتت لأن هذا التعديل يعتبر بارقة أمل لكل من تسول له نفسه ويدعو لارتكاب هذه الجريمة أو طرح الفكرة فقط ، ولكن اذا كان القانون موجود ومغلظ لا يتحقق بدون وعى الأباء بمخاطر هذه العادة وتصحيح أفكارهم المغلوطة مع الدعم الكامل من المنظومة التعليمية من خلال المدارس والتى يجب ان يدرس فيها الحق فى الحفاظ على سلامة الجسد ومن خلال المنظومة الإعلاميه عن طريق الاعلانات التوعوية بمخاطر هذه العادة والتى هى فى الاساس عادة أفريقية منذ العصور المظلمة وليس لها اى أساس دينى . 


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