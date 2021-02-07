ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إقبال كثيف من المحامين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في بني سويف.. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:51 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين في بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
أدلى 1120 محامياً ممن لهم حق التصويت بأصواتهم، اليوم الأحد بانتخابات نقابة المحامين الفرعية في بني سويف، قبل إغلاق االتصويت لتناول الغداء، وذلك لاختيار نقيب المحافظة، و8 مقاعد للمحاكم الجزئية بالإضافة إلى مقعد للشباب، من خلال الانتخابات التي تجرى داخل مقر نقابة المحامين بكورنيش النيل. 

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، قد أنهت استعداداتها للانتخابات التي تعقد اليوم، وسط منافسة شرسة بين 39 مرشحا يمثلون كافة المحاكم الجزئية بالمحافظة، لإختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 أعضاء يمثلون المحاكم الجزئية الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

ويتنافس على مقعد النقيب كل من: نبيل حميدة، نقيب محامين بني سويف الحالي عضو مجلس الشيوخ، وطارق عبدالعظيم، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بني سويف الابتدائية.

ويتنافس على مقاعد العضوية الثمانية: محمد جاد الله ومحمد كمال وفرج إبراهيم عيد، يتنافسون على مقعد محكمة الواسطى الجزئية، و"عبدالمنعم عبدالوارث واحمد صفوت الشريف واحمد العيسوي ومحمد علي سلومة" يتنافسون على مقعد محكمة ناصر الجزئية،

وعلى مقعد محكمة بندر بني سويف، يتنافس كل من: عرابي فاروق وجمال ربيع وواحمد الدهشوري وخالد فاروق، ويتنافس "احمد شعبان الجميل وعمرو بدر وخالد كمال طه" على مقعد محكمة مركز بني سويف الجزئية.

ويتنافس على مقعد محكمة مركز إهناسيا الجزيئة، كا من: ابراهيم شراقي وأنور عبدالفتاح وبهجت عزت ومحمد هريدي، فيما يتنافس "مختار مبروك ومحمد مظهر" على مقعد محكمة مركز سمسطا الجزئية.

وعلى مقعد محكمة مركز بـبـا الجزيئة،يتنافس كل من: مصطفى عمر عكاشة ومحمد فاروق جابر وحسن الصفطاوي وبطة بكري إلياس، فيما يتنافس "عبدالقادر القسي وعلاء ابوحوام ومحمد فتحي وابراهيم البهدالي ومحمد طاهر ومحمد القرشي" على مقعد محكمة مركز الفشن الجزئية.

وتشهد الإنتخابات منافسة شرسة على مقعد الشباب، بين 7 مرشحين، هم: حسام الشافعي واحمد المصري واحمد حسني قمر وسعد خلف وايمن عبدالرازق وعمر السيناوي ومحمد الجمال.

وحّددت النقابة أماكن اللجان الإنتخابية، بعد تجميعها داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، بتخصيص الدور الثاني لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم "اهناسيا وناصر والواسطى" وتخصيص الحديقة لمحاكم "ببا وسمسطا.
إقبال كثيف من المحامين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في بني سويف.. شاهد
إقبال كثيف من المحامين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في بني سويف.. شاهد
إقبال كثيف من المحامين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في بني سويف.. شاهد
إقبال كثيف من المحامين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في بني سويف.. شاهد
إقبال كثيف من المحامين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في بني سويف.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا الوطنية للانتخابات تعلن فوز 109 مرشحين في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للنواب

نقابة المحامين ببني سويف تنهي استعداداتها للانتخابات غدا .. صور

انطلاق انتخابات المحامين بالإسماعيلية بمنافسة 32 محامياً

76 مرشحاً يتنافسون في انتخابات نقابتي شمال وجنوب محامين أسيوط

إقبال متوسط في انتخابات نقابة المحامين ببني سويف

إقبال متوسط على صناديق انتخابات نقابة المحامين بالعريش

ترشيحاتنا

حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة وهل تقبل عبادتها؟.. الإفتاء ترد

القطبان إيد واحدة.. الزمالك: سنشجع الأهلي فى مباراته التاريخية أمام بايرن ميونيخ

أفضل سورة بعد صلاة العصر.. صل واقرأها وادعو بما شئت

السعودية تكشف عدد المعتمرين من الخارج بعد استئناف العمرة

كلام كبار.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة الغد

خاص.. الإسماعيلي يعاقب الشامي بعقوبة مالية ضخمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات