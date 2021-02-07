إقبال كثيف من المحامين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في بني سويف.. شاهد

أدلى 1120 محامياً ممن لهم حق التصويت بأصواتهم ، اليوم الأحد ب انتخابات نقابة المحامين الفرعية في بني سويف، قبل إغلاق االتصويت لتناول الغداء، وذلك لاختيار نقيب المحافظة، و8 مقاعد للمحاكم الجزئية بالإضافة إلى مقعد للشباب، من خلال الانتخابات التي تجرى داخل مقر نقابة المحامين بكورنيش النيل.





كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، قد أنهت استعداداتها للانتخابات التي تعقد اليوم، وسط منافسة شرسة بين 39 مرشحا يمثلون كافة المحاكم الجزئية بالمحافظة، لإختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 أعضاء يمثلون المحاكم الجزئية الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.





ويتنافس على مقعد النقيب كل من: نبيل حميدة، نقيب محامين بني سويف الحالي عضو مجلس الشيوخ، وطارق عبدالعظيم، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بني سويف الابتدائية.





ويتنافس على مقاعد العضوية الثمانية: محمد جاد الله ومحمد كمال وفرج إبراهيم عيد، يتنافسون على مقعد محكمة الواسطى الجزئية، و"عبدالمنعم عبدالوارث واحمد صفوت الشريف واحمد العيسوي ومحمد علي سلومة" يتنافسون على مقعد محكمة ناصر الجزئية،





وعلى مقعد محكمة بندر بني سويف، يتنافس كل من: عرابي فاروق وجمال ربيع وواحمد الدهشوري وخالد فاروق، ويتنافس "احمد شعبان الجميل وعمرو بدر وخالد كمال طه" على مقعد محكمة مركز بني سويف الجزئية.





ويتنافس على مقعد محكمة مركز إهناسيا الجزيئة، كا من: ابراهيم شراقي وأنور عبدالفتاح وبهجت عزت ومحمد هريدي، فيما يتنافس "مختار مبروك ومحمد مظهر" على مقعد محكمة مركز سمسطا الجزئية.





وعلى مقعد محكمة مركز بـبـا الجزيئة،يتنافس كل من: مصطفى عمر عكاشة ومحمد فاروق جابر وحسن الصفطاوي وبطة بكري إلياس، فيما يتنافس "عبدالقادر القسي وعلاء ابوحوام ومحمد فتحي وابراهيم البهدالي ومحمد طاهر ومحمد القرشي" على مقعد محكمة مركز الفشن الجزئية.





وتشهد الإنتخابات منافسة شرسة على مقعد الشباب، بين 7 مرشحين، هم: حسام الشافعي واحمد المصري واحمد حسني قمر وسعد خلف وايمن عبدالرازق وعمر السيناوي ومحمد الجمال.





وحّددت النقابة أماكن اللجان الإنتخابية، بعد تجميعها داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، بتخصيص الدور الثاني لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم "اهناسيا وناصر والواسطى" وتخصيص الحديقة لمحاكم "ببا وسمسطا.